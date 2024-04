In moto a cento all’ora con limite di 50 | motociclista milanese denunciato a Lugano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) Milano – Ina oltrechilometri orari dove ilè 50, in Svizzera:ciclista. E’ accaduto ieri, lunedì 29 aprile, in territorio comunale di Mezzovico-Vira, nel Luganese. L’uomo, 34 anni, è stato intercettato da controllo radar della velocità effettuato da agenti della Polizia Città di, in via Cantonale. Qui, dove vige ildi 50 km orari, la suacicletta procedeva e a una velocità di 104 chilometri orari. Sono quindi stati avviati i necessari accertamenti da parte della Polizia cantonale ticinese e l'uomo è statoal Ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione e guida senza autorizzazione. ...