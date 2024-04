In 1 300 alla Strapanaro Festa Baruffaldi-Thompson

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) di Giuliano Macchitelli A cura della polivalente San Damaso è andata in scena l’edizione numero 26 della, manizione podistica che prevede ben 5 percorsi non competitivi da 3 a 16 chilometri e la mezza maratona competitiva, seconda prova del IX Campionato Modenese di Podismo. Grazie all’impegno dell’organizzazione, e della famiglia Abbati che da ormai tre generazioni anima il settore corsa della polivalente, si sono rivisti i numeri pre-Covid con 1.300 partecipanti, di cui 150prova agonistica sui 21 chilometri, ciò nonostante la concomitanza di altre gare a Modena e nel reggiano. Venendomezza maratona (21,097 chilometri), con percorso in gran parte disegnato fra le casse di espansione del Panaro, segnaliamo il netto successo di Andrea, ora tesserato Interforze, ...