Imu disgiunta Residenti in rivolta | Rimborsi rinviati e nuove criticità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) di Sandra Nistri La proverbiale luce in fondo al tunnel al momento pare ancora lontana. Sono ancora tantissime le famiglie calenzanesi che devono infatti accedere aidovuti per l’Imuche il Comune di Calenzano aveva fatto pagare e che, invece, secondo una sentenza della Corte Costituzionale dell’ottobre 2002, sarebbe illegittima con il diritto all’esenzione per entrambi gli immobili per marito e moglie che, per motivi di salute o lavoro, risiedono in Comuni diversi. L’esasperazione di chi deve ricevere anche cifre molto consistenti ora è al massimo per l’arrivo di una serie di richieste, da parte del Comune, di documentazione integrativa: "Entro la scadenza del 30 giugno 2023 – spiega infatti Federica Brunori candidata sindaco per Italia Viva ma anche componente di un nucleo familiare che deve ricevere il rimborso – ci era stato ...