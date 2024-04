Im-perfection Volume 12 | la forza e il colore della donna Morfosis

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 30 aprile 2024) Con Im-12 la creatività del marchioguidato da Alessandra Cappiello torna per la terza volta da quando mi fregio di essere il direttore di VelvetMAG ad occupare la copertina n.192 del magazine. La collezione Primavera-Estate 2024 campeggerà per tutto il mese di maggio nella nostra cover. Ancora una declinazione di leggiadre e colorate imperfezioni, che nella visione creativa di Alessandra Cappiello e del brandsono non a caso definite im-. Perché spesso sono solo le nostre percezioni a falsare la nostra percezione – perfezione. Che invece deve essere una sorta di sintesi personale in cui perfino ogni difetto potrebbe trovare lo spazio per una sua nuova compiutezza. Un equilibrio che può rivelarsi tutt’altro che fragile, ma che ha bisogno di impegno, ...