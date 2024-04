Il West Ham è pronto a dialogare con il sostituto di David Moyes

(Di martedì 30 aprile 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. IlHam United si separerà daalla fine della stagione e il club della Premier League èa tenere colloqui con Paulo Fonseca del Lille sul ruolo che presto sarà vacante a maggio. Il contratto del tecnico scozzese allo Stadium di Londra scade quest’estate e gli Hammers tengono d’occhio il mercato manageriale. Fonseca è un nome che piace alla dirigenza del club londinese e raccontano fonti Colto in fuorigioco che ilHam spera di convincere l’allenatore portoghese a trasferirsi a Londra proponendogli un ottimo contratto. Il 51enne sogna di allenare una squadra ...

Per ricordare i loro 13 anni di matrimonio, William e Kate hanno scelto una foto in bianco e nero , del tutto inedita, postata su X (Twitter). un’immagine che li ritrae appena dopo le nozze , celebrate il 29 aprile 2011 nell’Abbazia di Westminster , a coronamento di una storia d’amore e di un ... Continua a leggere>>

Kanye west accusato di discriminazione razziale - 29 apr 2024 - Avrebbe sottoposto i dipendenti neri a "un trattamento meno favorevole rispetto ai colleghi bianchi" ...

Continua a leggere>>

Lite Salah-Klopp, in west-Ham-Liverpool finita pari. Premier League addio - Ancora punti persi per il Liverpool che vede compromessa la corsa al titolo in Premier League: 2-2 con il west Ham. Salah litiga con Klopp prima di entrare: «Se parlo ora, scoppia un incendio» ...

Continua a leggere>>