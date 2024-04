Il viaggio di Blinken a Riad - tra mega-deal con i sauditi e tregua a Gaza

(Di martedì 30 aprile 2024) Nel suo intervento al meeting speciale del World Economic Forum ospitato a, il segretario di Stato americano, Antony, ha detto che Israele ha fornito “una proposta di accordo sugli ostaggi molto generosa”, che potrebbe portare a un cessate il fuoco ae ha esortato Hamas ad accettarla presto. Ma ha anche parlato del valore strategico che c’è dietro a tutto questo: un nuovo ordinamento del Medio Oriente. C’è un momentum diplomatico attorno al conflitto che gli Stati Uniti intendono sfruttare per due ragioni. La prima, arrivare effettivamente a uno stop alle armi che permetterebbe di allentare il peso della guerra sulla campagna elettorale di Joe Biden – si veda il caos nei prestigiosi atenei che hanno protestato contro l’amministrazione, scivolando anche in imbarazzanti derive antisemite. Ma poi c’è un altro tema: il ...

Guerra in Ucraina, blinken apre a Mosca: «Se vogliono negoziare noi ci siamo» - Il segretario di Stato Usa Antony blinken si è rivolto alla Russia invitando il presidente Putin ad aprire ai negoziati per la fine del conflitto.

Israele-Hamas, negoziato sugli ostaggi: gli Stati Uniti spingono per l'intesa - Il dopo Netanyahu partirà soltanto quando la guerra sarà fermata, farlo fuori è ancora un sogno a occhi aperti che non diventerà reale finché sono in corso i combattimenti. E questa è la carta del pri ...

Gaza, come stanno andando le trattative tra Israele e Hamas. USA: "Proposta generosa" - Proseguono i negoziati per la fine dei combattimenti a Gaza e il rilascio di ostaggi. Dall'Arabia Saudita, anche il segretario di Stato USA spinge per l'accordo: "Da Israele un'intesa generosa, Hamas ...

