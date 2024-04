Il veleno assurdo di Formigli | Meloni dovrebbe dare del lei ai giornalisti - ha un brutto vizio video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 30 aprile 2024) Populista, peronista, non sa più che aggettivo utilizzare Corrado, ospite di Lilli Gruber ad Otto e mezzo su La 7. “Lei ha ildidel tu”, dice il conduttore di Piazza pulita. Si parla del discorso della presidente del Consiglio a Pescara. In particolare non va giù alla commissione “ortodossia” il piglio con cuiha rivendicato di essere “una di voi”, con la fierezza di essere una donna del popolo, orgogliosa delle sue radici. “Giorgia è il nome con cui mi chiamano abitualmente tutti”. A sinistra sono andati in tilt per la decisione presa di scrivere il nome Giorgia perla preferenza sulla scheda elettorale delle Europee. Hanno iniziato a cavillare, a chiamare in causa tecnici di cose elettorale, precedenti illustri o meno. Insomma, ad Otto e mezzo si è parlato ...