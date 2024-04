Il trend tenniscore è pronto ad esplodere ed è tutto merito di Zendaya

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 aprile 2024) Con la prima di “Challengers” il 26 aprile, l’aestethicè praticamente garantita. Dacon i suoi look mozzafiato durante il press tour del film ai TikTokers che hanno già soprannominato il 2024 la loro era “”, vi assicuriamo che sta per arrivare un’ondata disui nostri social. Ilquello che sappiamo, come realizzarlo (l’inspo è) Anche se non possiamo essere tutti protagonisti di film d’amore acclamati dalla critica, possiamo sicuramente sfoggiare il nostro, scegliendo di ricreare la nostra routine skincare simile a quella dei nostri atleti di tennis preferiti. “Questo è uno sport di alto livello, quindi la prima priorità di un ...