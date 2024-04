Il tema dell’uso secondario dei dati sanitari

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 30 aprile 2024) Quando si parla dipersonali, in particolare quelli legati alla salute, occorre che il legislatore si approcci a un accordo – come lo European Health Data Space – nel rispetto dei diritti del cittadino (come previsto dal GDPR). Per questo motivo è stato molto dibattuto, anche all’interno del Parlamento europeo, . Se da una parte c’è la piattaforma MyHealth@UE per la gestione deiprimari, dall’altra occorreva mettere dei paletti sugli altri utilizzi di questi. L’accordo approvato, infatti, prevede alcune fattispecie ed evidenzia il diritto di revocare il consenso all’utilizzo per altri fini. LEGGI ANCHE > EHDS diventerà effettivo a due anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che, soprattutto, questo utilizzo sarà applicato tra i 4 e i 6 anni dopo. Inoltre, il cittadino può revocare il consenso a questa ...