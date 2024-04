Il T-Rex? C’è una nuova scoperta affascinante e terrificante - tanto da mettere in discussione la nostra visione del passato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Un recente studio internazionale ha rivelato che il Tyrannosaurus, nonostante la sua fama di predatore temibile dell’era Cretacea, non possedeva un’intelligenza paragonabile a quella delle scimmie moderne. La ricerca, guidata da Kai Caspar dell’Università Heinrich Heine di Düsseldorf e pubblicata sulla rivista The Anatomical Record, ha coinvolto accademici delle università di Bristol e Southampton nel Regno Unito, dell’Università di Alberta in Canada, e del Museo reale dell’Ontario. Gli studi precedenti avevano magnificato le capacità cognitive di questi dinosauri, suggerendo che i T-avessero una capacità cranica e un numero di neuroni che li avvicinavano all’intelligenza delle scimmie attuali, con speculazioni che potessero anche utilizzare strumenti o trasconoscenze ai conspecifici. Tuttavia, l’analisi più recente ha ...