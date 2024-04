Il sorpasso infinito di Ayrton Senna

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 30 aprile 2024) A trent’anni dalla scomparsa di, il pilota brasiliano di Formula 1 morto sul circuito di Imola, due libri ne ricordano imprese e rivalità da «samurai» delle piste. «Non esiste curva dove non si possa sorpassare». È tra le frasi più celebri di; oggi vale per l’idraulico, la partita Iva, il cervello in fuga. È una metafora della società globale dove la competitività, la determinazione, qualche volta l’azzardo stanno nella cassetta degli attrezzi per raggiungere un obiettivo nella vita. Lui, quella frase, la prendeva alla lettera e fino al primo maggio di 30 anni fa ha messo in fila una generazione di piloti. Quando negli specchietti di Alain Prost, Nigel Mansell, Nelson Piquet, Riccardo Patrese, Gerhard Berger, dei primi Michael Schumacher e Mika Hakkinen, compariva la sagoma della McLaren MP4 di «Magic» (così lo ...