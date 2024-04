Il premierato in Aula al Senato l’8 maggio Il voto atteso per il 21 Ciriani | Andiamo avanti

La Camera ha dato il suo primo assenso al disegno di legge sull’autonomia differenziata : la commissione Affari costituzionali di Montecitorio ha completato l’analisi del testo, pianificando la discussione in Aula per lunedì 29 aprile. Il passo rafforza l’accordo tra la Lega e Fratelli d’Italia e, ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) - "Non abbiamo mai soffocato il dibattito in commissione in Senato, abbiamo lasciato tutto il tempo necessario e nessuno può dire che sul premierato, come d'altra parte sull'autonomia, il Senato e la Camera non abbiano avuto la possibilità di discutere e di dibattere", dice ancora ...

Continua a leggere>>