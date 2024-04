Il Pertini rinnovato e inclusivo pronto ad accogliere il pubblico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) Ancora pochi giorni e il Centro civico “Sandro“ di via Bologna 38 ritornerà a essere uno spazio teatrale della città di Bresso: fu chiuso nell’autunno del 2018, perché non più a norma con gli impianti di sicurezza. L’inaugurazione del teatro civicoè infatti prevista per sabato dalle 11 con la riconsegna dell’auditorium, completamentee senza barriere architettoniche, ai cittadini per gli spettacoli teatrali, per gli incontri culturali e per gli eventi comunali. Costruito nel lontano 1967, il Centro civico è stato inserito, come edificio teatrale da riqualificare, nel Piano urbano integrato “Come In“ del Pnrr di Città Metropolitana, con fondi Next Generation Eu, per l’ambito degli interventi sulle strutture sociali per le famiglie, il terzo settore e le attività delle comunità locali. Circa un anno fa, ...