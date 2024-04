(Di martedì 30 aprile 2024) Anziano di 82 anni minacciato con une rapinato. è accaduto domenica a Varese. Tutto è partito da un tentativo di truffa. La telefonata: suo figlio ha avuto un incidente, dovete pagare altrimenti finisce in galera. Il, solo in casa, perché la moglie era uscita a fare la spesa, si è spaventato. Alla porta si sono presentati due uomini pronti a ritirare i soldi. L’anziano hato così – stando al suo racconto – si è presentato un terzo uomo che ha aperto la giacca nera che indossava mostrando dei coltelli e puntandone uno addosso all’ottantaduenne. A quel punto ilha consegnato 700 euro ine iche la coppia teneva in casa. I tre si sono poi dileguati. Indaga la Polizia di Stato.R.F.

Il pensionato tergiversa: truffatori mostrano il coltello e via con contanti e gioielli

