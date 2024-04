Il pedagogista Novara | La scuola non è una gara Togliamo i voti | creano ansia e non rispecchiano le potenzialità

L' Intelligenza artificiale sta rivoluzionando molti settori, e l'istruzione non fa eccezione. Sebbene strumenti come ChatGPT possano essere utilizzati impropriamente dagli studenti, uno studio di McGraw Hill e Morning Consult rivela un atteggiamento sorprendentemente positivo da parte degli ... Continua a leggere>>

" cambiare la scuola si può". Ne è convinto Daniele Novara , pedagogista e fondatore, del CPPE, il Centro PsicoPedagogico per l'educazione. "Da almeno 100 anni – si spiega nella presentazione del suo libro intitolato " cambiare la scuola si può. Un nuovo metodo per insegnanti e genitori, per

Dalla fine di marzo 2024 la Polonia ha rivoluzionato il sistema di istruzione per le scuole primarie: i compiti a casa sono stati aboliti per le prime tre classi e fortemente ridotti per le successive. L'articolo La Polonia dice addio ai compiti a casa: stop per le elementari, ridotti per le

