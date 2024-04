Il Napoli e Antonio Conte…E Kvara…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 30 aprile 2024) Il totoallenatore dele Aurelio De Laurentiis : di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “Nei prossimi giorni il presidente ha in agenda alcuni appuntamenti importanti, mentre il suo telefono si fa sempre più incandescente”. Il presidente delattende una mossa dal tecnico leccese “Non è certo un mistero che DeLa avesse messo in cima alla sua lista di desideriConte fin da novembre scorso. L’offerta resta (triennale da circa 8 milioni di euro compreso bonus e campo libero sulle scelte di mercato), i contatti pure, ma il patron adesso attende una mossa da parte dell’ex ct della Nazionale. Insomma una risposta che ancora non è arrivata”. Ilaspetta Conte, ma… Ilaspetta Conte, ma non è disposto a farlo certo all’infinito. ...