Il miracolo di Gabriele continua Salvato dal trapianto di midollo | A settembre comincerà la scuola

(Di martedì 30 aprile 2024) di Marianna Vazzana MILANO AGabry andrà in prima elementare. Un’altra conquista per il “little hero“, piccolo eroe di 6 anni e mezzo che a novembre del 2019 ha dato un duro colpo alla Sifd, la malattia rara con cui è nato, unico bambino in Italia, riuscendo a sopravvivere grazie a undi. L’anemia sideroblastica con immunodeficienza delle cellule B, febbri periodiche e ritardo dello sviluppo, lascia il segno ma Gabry si sta rialzando: frequenta l’asilo nel suo quartiere, Niguarda, cammina con l’aiuto di tutori e girello e sta affrontando un percorso per imparare a parlare. Al suo fianco: mamma e papà, Filomena Rinaldi e Cristiano Costanzo, e la sorellina gemella Benny. "La vittoria più grande – dice il papà – è la sua serenità. Gabry è un bambino amato, che gli altri non escludono". Anzi. "Un’amichetta lo ...