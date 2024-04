(Di martedì 30 aprile 2024) "Non passeremo un altro semestre a mangiare al freddo". Sono pronti a protestare ancora gli universitari del Coordinamento per il diritto allo studio - Udu che nel 2022 si erano battuti perché l’riconoscesse la necessità deglidi avere un posto caldo dove mangiare visto che non tutti possono permettersi di andare al bar o in mensa. "A distanza di due anni - sostengono - però ci troviamo ancora a richiedere che le delibere approvate in Senato Accademico vengano rispettate e portate avanti". Il caso era esploso nel novembre di due anni fa, quando una studentessa disabile era stata allontanata dall’aula perché stava mangiando. Quella era stata la goccia che aveva fa fatto traboccare il vaso. Già prima, infatti, l’Udu aveva lanciato la campagna #freddoemangiato. "Chiediamo almeno di lasciare che glipossano ...

Il “microonde gate“ in ateneo: "Fateci pranzare in università". Gli studenti attendono soluzioni - Ci sono infatti spazi poco utilizzati, aule studio e aule vuote per pranzo che potrebbero essere adibite a una postazione microonde o, per lo meno, a spazi transitori per il consumo del pasto portato ...

