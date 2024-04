Il Leicester torna in Premier - Maresca | Vardy un simbol - spero che resti! Festeggiato con una pizza -a, per il futuro serve chiarezza

Il Leicester allenato da Enzo Maresca , ex assistente di Pep Guardiola al Manchester City, ha conquistato la promozione in Premier League senza scendere in campo. Il Leeds, più diretto inseguitore delle ‘ Foxes ’ che sono al comando della classifica del Championship (la Serie B inglese) ha perso ieri ... Continua a leggere>>

Il Leicester di Maresca ha compiuto la sua missione. Come scrive il Telegraph, anche se il club non lo ha mai ammesso ufficialmente, risalire in Premier League era l'obiettivo più importante. La squadra di Maresca "ha dimostrato grande costanza e, a volte, un calcio mozzafiato , assicurando che il ...

Il tecnico campano ha riporta to gli ex campioni di Inghilterra nella massima serie dopo un solo anno di assenza. Fondamentale la caduta del Leeds contro il Qpr, dopo Ranieri un altro italiano scrive la storia nelle Midlands

Capolavoro Maresca: dopo Ranieri un altro italiano idolo del leicester - L'ex Juventus ha riportato le 'Foxes' in premier League. Dimostrata grande solidità mentale: Vardy e Coady ancora decisivi ...

Preston-leicester, il pronostico di Championship: ancora Maresca, ma c'è il GOAL - Non è arrivata sul campo, ma da venerdì sera il ritorno in premier League del leicester è ufficiale. Provvidenziale la sconfitta del Leeds con il QPR, e ...

MERCATO - Il Siviglia punta Maresca per la panchina, no del leicester - Fresco di promozione in premier League col suo leicester, Enzo Maresca è finito nel mirino del Siviglia. Gli andalusi infatti, stanno cercando il successore in panchina di Quique Sánchez Flores. Le Fo ...

