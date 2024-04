Il futuro del mercato dello Champagne è negli Emirati Arabi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 30 aprile 2024) Dalla crisi alle nuove opportunità di. Nel periodo del calo dei consumi del vino, nessuna tipologia viene risparmiata, neanche lo. Secondo Alex Tardi, responsabile delle esportazioni per l’Asia e il Medio Oriente di Vranken-Pommery Monopole, però, ilva orientato verso la penisola araba e in particolare. Mentre in Europa i consumi delle famose bollicine francesi sono in calo, quest’area del Medio Oriente rappresenta una destinazione dove trovare unin crescita. L'apertura vero l'alcol della Penisola Araba Nonostante sia in vigore la islamica (Sharia) che determina undelle bevande strettamente controllato e fortemente limitato, ...