Il dolore di Valentina Persia per la morte del compagno Salvo | Dopo di lui - nessun’altro

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 aprile 2024)Persia ha dovuto affrontare nel 2004 ladel suo. Nonostante siano passati 20 anni dalladellei non si sia mai innamorata diuomo e di come sentasempre vicino. Illadel“Ho perso, purtroppo, il mio, che è morto prematuramente”, raccontava la Persia, ospite a “Vieni da me” nel 2020., infatti, è mancato a soli 43 anni. “Il destino ha fatto il suo corso e mi ha portato dove sono ora. Ho avuto l’amore per quattro splendidi anni. Ho amato tantissimo e sono stata amata, e sono contenta di ...