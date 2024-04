Il documentario Lupo Uno e la mostra sui grandi carnivori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Arezzo, 30 aprile 2024 – Alle quattro del mattino scatta l’allarme, unè finito nella trappola. La squadra entra in azione e doterà ilSirio di un radiocollare satellitare. Non sono cacciatori ma tecnici faunistici, esperti, forestali, videomaker. Per un anno seguiranno Sirio e la lupa Ivana per conoscere tutti i segreti di questi animali attraverso un progetto sperimentale di “telemetria proattiva” di Regione Veneto e Università di Sassari, mettendo in pratica nuovi sistemi per evitare la predazione degli allevamenti. Da questo monitoraggio nasce ilUno”, premio Rai al Trento Film Festival, che verrà proiettato sabato 4 maggio alle 16 nell’auditorium Montetini di via Cesalpino ad Arezzo per iniziativa del comitato scientifico del Club Alpino Italiano di Arezzo con interventi di Duccio ...