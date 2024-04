Il derby del Secchia qui ci divide San Nico Facciolo - proteggici tu

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 aprile 2024) Come si vive ildelproprio sul? Abbiamo al sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro, da sempre tifoso granata, di raccontarci come si vive l’attesa delnella cittadina di confine. Tutto è pronto per fronteggiare l’invasione. Sul pilone di un cavalcavia dell’autostrada vicino al confine, nei mesi passati, una misteriosa mano ha prodotto un gigantesco ritratto di san, accompagnato dall’invocazione ‘dai modenesi’. Il portierone del doppio miracolo ha personalmente apprezzato l’iniziativa, assicurando la sua intercessione. Si predispongono vedette. I muri raccontano - in particolare quello vicino al nuovo campo da calcio sintetico - quell’episodio storico che il Tassoni deformò a favore dei futuri canarini secondo ...