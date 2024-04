Il caso giudiziario in Puglia Emiliano fa infuriare l’Antimafia | Inopportuno venire in audizione

(Di martedì 30 aprile 2024) È un braccio di ferro quello ingaggiato tra il governatore Michelee la commissione Antimafia. L’organismo parlamentare, presieduto da Chiara Colosimo, aveva convocato il presidente della Regioneper un’al fine di "interrogarlo" sulle mazzette e le accuse di condizionamenti mafiosi che avevano travolto la giunta regionale (un’assessora, Anita Maurodinoia, dimissionaria perché il marito è stato arrestato, e un ex assessore, Alfonso Pisicchio, ai domiciliari) e decapitato alcune direzioni generali. Un caos politico molto scivoloso, con sospetti di infiltrazioni, voti di scambio e tangenti, che aveva costretto l’ex pm a un rimpasto in fretta e furia, perdendo per strada i Cinquestelle, pezzo importante della sua coalizione. Dalera partita una nota in cui chiedeva a ...

