(Di martedì 30 aprile 2024) Il diploma di laurea europeo è proprio quella cosa di cui non sapevamo di aver bisogno, così come d’altronde è stato per molti il programma Erasmus. Già nel settembre di quattro anni fa la Commissione aveva istituito la realizzazione di uno spazio europeo dell’istruzione, che avrebbe dovuto concludersi entro il 2025. Anche in occasione del discorso sullo stato dell’Unione dello scorso anno, la Presidente Von Der Leyen ha rinnovato l’interesse nella realizzazione di questo diploma. Ma a che punto siamo? Nei prossimi mesi esso sarà discusso, i suoi punti di interesse saranno innanzi tutto, l’accrescimento della competitività europea. Perché non c’è niente da fare, per quanto gli atenei italiani ed europei siano accademicamente e storicamente di gran lunga superiori a quelli americani, tra giovani dire che si studia negli Stati Uniti “fa ancora troppo figo”. SARÀ CRUCIALE MIGLIORARE LA ...

Il bollino Ue sulle lauree del futuro - Il diploma di laurea europeo è proprio quella cosa di cui non sapevamo di aver bisogno, così come d’altronde è stato per molti il programma Erasmus. Già nel settembre di quattro anni fa la Commissione ...

Continua a leggere>>

Guglielmo Marconi: 150 anni di un genio italiano - Inventore del telegrafo, della radio, premio Nobel per la fisica e molto altro: ricco il programma di celebrazioni per l’anniversario della nascita dello scienziato bolognese ...

Continua a leggere>>

Venezia e il ticket, l'esperto: «Solo un segnale. Abitare qui è un’impresa, per salvarsi la città deve aprirsi alla modernità» - Sempre meno residenti, posti letto per i turisti in costante crescita e picchi di centomila (e oltre) visitatori nei giorni da «bollino nero» per arrivi e ... costruzioni allo Iuav (di cui ha diretto ...

Continua a leggere>>