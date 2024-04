Il 75% delle offerte di lavoro è tecnica o manuale - ma il 49% degli studenti esclude carriera in questi campi

Bergamo . La raccolta di tutte le offerte di lavoro a Bergamo e sul territorio bergamasco, alle quali è possibile candidarsi contattando i Centri per l’impiego provincia li. Ogni offerta riporta codice identificativo, figura ricercata e sede di lavoro ; nel bollettino allegato (clicca qui) si possono ... Continua a leggere>>

quante sono le offerte di lavoro pubblicate attualmente dai servizi per l’impiego in Italia? “Boh?”. E’ la risposta più frequente, e sincera, che si ottiene con questa domanda. Perché è quasi impossibile venirne a capo, visto che ogni regione ha il suo portale, se non addirittura ogni provincia, e ...

Continua a leggere>>