Il 730 semplificato nella dichiarazione precompilata dal 30 aprile | tutte le novità

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 aprile 2024) Arriva la nuovadei redditi precomplicata. Da oggi, 30, i contribuenti potranno visualizzare online il nuovo 730, predisposto dall’Agenzia delle Entrate, senza quadri, codici e righi, ma diviso in semplici sezioni. L’obiettivo – scrive il Sole 24 Ore – è di arrivare a a 4,7 milioni di «fai da te» che, ragionando sulla base delle dichiarazioni trasmesse lo scorso anno, potrebbero rappresentare circa un quinto del totale. Per consultare i propri dati, messi a disposizione dal Fisco, occorre accedere alla propria area riservata con Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Dal 20 maggio al 30 settembre si potrà invece accettarli, integrarli o modificarli. Mentre per chi deve presentare Redditi persone fisiche (chi ha, ad esempio, una partita Iva) la scadenza è il 15 ottobre. Cosa cambia Con il nuovo 730 ...