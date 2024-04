IF - Gli amici immaginari - quattro chiacchiere con Ciro Priello al Comicon 2024

(Di martedì 30 aprile 2024) Alè stato presentato IF, film in tecnica mista nel quale, membro storico dei The Jackal, presta la voce ad un personaggio tenero e particolare. Al cinema dal 16 maggio. È stato presentato alil prossimo film di John Krasinski. Il regista di A Quiet Place si è cimentato ora con un lungometraggio in tecnica mista, una produzione per famiglie e quindi adatta a tutti dal titolo IF - Gli. Al cinema dal 16 maggio, racconta la tenera storia di Blue, un amicoo dall'aspetto adorabile e morbidoso, che non riesce più ad essere visto dal bambino che lo ha portato al mondo. Triste e impaurito dall'idea di scomparire perché dimenticato, conosce una ragazzina ...

Ecco le foto dei Cosplay di questa edizione Comicon Napoli 2024 . A seguire sarà pubblicato il video con tutte le interviste e le immagini più belle. Appuntamento dal 1 al 4 maggio 2025 per la 25ma edizione! Nuovo record per Comicon Napoli che conclude la XXIV edizione con 175.000 visitatori e si ... Continua a leggere>>

