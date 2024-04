Idee per Pavia Tavola rotonda in via Treves

(Di martedì 30 aprile 2024) Offrire esenzioni o agevolazioni fiscali per le imprese che investano o scelgano di insediarsi nell’area pavese e assumano personale. La proposta è inserita in “per”, una serie di sollecitazioni della Scuola di cittadinanza e partecipazione che potrebbe prendere la forma di sconti sui tributi locali a carattere patrimoniale come Imu (sul possesso degli immobili) o Tari (sulla raccolta dei rifiuti), su cui il Comune diha la possibilità di deliberare, in via autonoma. "Proponiamo di realizzare una piattaforma informativa dedicata per l’ecosistema dell’innovazione pavese - hanno messo nero su bianco gli esperti della Scuola di cittadinanza e partecipazione -, in cui far convergere e divulgare in modo integrato tutte le informazioni relative alle realtà che operano sul territorio nell’ambito dell’innovazione ...

pavia con l’orgoglio: espugna Seveso e blinda i play off. LE PAGELLE - SEVESO (MB). Con un gol per tempo, il primo firmato da Vassallo il secondo nel finale da Panigada, il pavia s'impone per 0-2 a Seveso riscattando il ko di Solbiate e confermandosi al quarto posto.

È bufera su Corripavia. Gli organizzatori: addio. Il Comune ne cerca altri - A cinque mesi dalla gara, è polemica sulla Corripavia, la storica manifestazione che l’anno scorso aveva richiamato circa 4mila appassionati. "L’edizione 2024 non si farà" ha fatto sapere il president ...

