(Di martedì 30 aprile 2024) Il gruppo Lufthansa ha chiuso il primocon una perdita operativa in aumento a 849 milioni di euro dai 273 milioni didi un anno prima, con gliche "hanno avuto un impatto negativo sul risultato di circa 350 milioni di euro". Lo comunica Lufthansa in una nota. Con le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa hanno volato complessivamente 24 milioni di passeggeri, il 12% in più rispetto all'anno precedente (primo2023: 22 milioni). Nel primodel 2024 il fatturato sale del 5% rispetto all'anno precedente, a 7,4 miliardi di euro.

Nel primo trimestre dell’anno il gruppo Sogefi ha registrato ricavi a 263 milioni . Il risultato operativo è "significativamente aumentato" a 14,6 milioni (contro 6,5 milioni nel primo trimestre 2023) con un Utile netto in crescita del 13,5% a 15 milioni . Il Free cash flow è positivo per 30,7 ... Continua a leggere>>

STMicroelectronics chiude il primo trimestre sotto le attese con un utile dimezzato a 513 milioni di dollari (-50,9%) e ricavi in calo del 18,4% a 3,47 miliardi di dollari. A pesare, spiega una nota sono state la "combinazione di prezzo di vendita e mix di prodotto, gli oneri da sottoutilizzo della ... Continua a leggere>>

Ricavi in flessione a circa 2,66 miliardi di euro (-3,7%) per volumi in calo ed effetto prezzi negativo; perdita operativa per circa 61,7 milioni di euro con un margine del -2,3%. Il flusso di cassa operativo dopo gli investimenti è stato di -230 milioni , che riflette un normale andamento ... Continua a leggere>>

I trimestre in rosso per gli scioperi - Il gruppo Lufthansa ha chiuso il primo trimestre con una perdita operativa in aumento a 849 milioni di euro dai 273 milioni di rosso di un anno prima, con gli scioperi che "hanno avuto un impatto nega ...

Continua a leggere>>

HSBC annuncia utili I trimestre 2024, il ceo Noel Quinn si dimette. Novità dividendi - HSBC, la banca numero uno in Europa per valore degli asset, ha annunciato di avere concluso il primo trimestre del 2024 con un utile al lordo delle tasse di $12,7 miliardi, in calo del 2% su base annu ...

Continua a leggere>>

Telefonata di presentazione dei risultati: SkyWest registra una crescita e un'espansione strategica della flotta - Telefonata di presentazione dei risultati: SkyWest registra una crescita e un'espansione strategica della flotta ...

Continua a leggere>>