I Titani superano Sant’Elpidio e volano in semifinale

(Di martedì 30 aprile 2024) Dopo una rimonta insperata dal -10, un supplementare di grande tensione agonistica e gli ultimi possessi giocati alla grande, la Pallacanestro Titano vince gara3 con Portoe approda indi playoff di C, dove troverà Osimo. Per i sammarinesi un 76-72 arrivato dopo 45 minuti di battaglia, con il +9 del primo quarto nel segno di un attacco in palla (15-26) e il -3 dell’intervallo a certificare il ritorno dei marchigiani con uno straordinario Boffini (32-35). Nella ripresa sono gli ospiti ad avere il pallino del gioco in mano e la gara sembra conclusa a 4’30“ dalla sirena, sul 52-62. A quel punto, però, due canestri di Fusco e due di Gamberini (foto) siglano il -2, con i tre liberi di Pesaresi a firmare addirittura il vantaggio a 1’35“ dal gong sul 63-62. Fabi e Sagripanti provano a vincerla, Gamberini impatta e si va al ...

... +6 per Porto Sant'Elpidio in gara2. Si va alla bella in questa serie di quarti di finale. Domenica, al Multieventi, a partire dalle 17 si deciderà chi andrà a sfidare Osimo in semifinale. Nella ...

Continua a leggere>>

... +6 per Porto Sant'Elpidio in gara2. Si va alla bella in questa serie di quarti di finale. Domenica, al Multieventi, a partire dalle 17 si deciderà chi andrà a sfidare Osimo in semifinale. Nella ...

Continua a leggere>>