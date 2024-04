I ruoli indimenticabili di Kirsten Dunst

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 30 aprile 2024) Attualmente al cinema con Civil War (qui la nostra recensione),ha dimostrato nel corso degli ultimi decenni di essere un’attrice imprescindibile nel panorama hollywoodiano. La sua carriera, iniziata molto presto, non ha fatto altro che fiorire, cementandosi in un talento ormai innegabile. Nata il 30 aprile 1982, ha debuttato al cinema nel 1989 in un segmento di New York Stories, prima di doppiare, nello stesso anno, Kiki nello splendido Kiki – Consegne a domicilio, lungometraggio targato Studio Ghibli. Da alloraha continuato a lavorare in modo indefesso collezionando alcuniiconici, tra cui quello di Civil War che rappresenta la proverbiale ciliegina sulla torta. I primin una scena di Intervista col vampiro – © ...