I racconti dei testimoni inguaiano Fassino | cosa si vede nel video a circuito chiuso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Pieroha avuto giornate molto migliori di quella di ieri. La Polaria, la Polizia di frontiera aerea, ha consegnato alla procura di Civitavecchia l'informativa sulla vicenda avvenuta il 15 aprile nel duty free dell'aeroporto di Fiumicino. E soprattutto sono iniziati gli interrogatori (le sommarie informazioniali, per la precisione) delle guardie giurate e dei commessi della società che gestisce il negozio dello scalo in cui l'ex sindaco, secondo la denuncia, avrebbe cercato di rubare la bottiglia di profumo Chance di Chanel, dal valore di 100 euro. In questa circostanza sono state messe a verbale le prime conferme alle voci su precedenti “comportamenti anomali” del deputato del Pd. Come previsto dall'articolo 351 del Codice di Procedura penale («La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire ...