"I primi micro reattori nucleari in Italia nel 2033" - "Se il quadro normativo verrà stabilito rapidamente, potremmo prevedere di dispiegare i primi SMR in Italia entro il 2033". Lo promette Stefano Buono, CEO e fondatore di newcleo, la startup impegnata ...

Continua a leggere>>

Al G7 l'Italia parla di nucleare. Ma a che punto è il ritorno all'atomo - Il deposito delle scorie nucleare finito in un vicolo cieco. La strategia nazionale in ritardo. La mancanza di tempi e tecnologie. L'Italia parla di energia atomica ma non sa come farla ...

Continua a leggere>>

G7, impegno a azzerare progressivamente carbone entro 2035 - Dal G7 clima, ambiente e energia di Venaria (Torino) nasce la Coalizione del G7 per l'acqua, che "mira a identificare obiettivi e strategie comuni, a catalizzare ambizioni e priorità condivise per aff ...

Continua a leggere>>