I politici mentono ovunque - ma il ribaltamento della verità è un lusso dei regimi autoritari

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 30 aprile 2024) Il dettaglio che mi ha più colpito riguardo alla legge «contro gli agenti stranieri» che ha scatenato le proteste in Georgia è il fatto che l’abbiano chiamata così. La scarsa attenzione per laè infatti una caratteristica ineliminabilepolitica, ma il suo aperto disprezzo è tipico delle forze illiberali. Per questo dovrebbe sempre allarmare. Perché i, ma il completo rovesciamentoè unche si possono permettere solo i(è il motivo per cui anche noi italiani, detto tra parentesi, dovremmo essere molto più preoccupati di quanto ci mostriamo per la solidità delle nostre istituzioni democratiche). Non è difficile capire che a Tbilisi gli unici «agenti stranieri» sono proprio i ...