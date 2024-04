I diritti dei nuovi italiani Si muovono i Comuni | Cittadinanza naturale per chi è nato qui

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) Da giovane studentessa, una delle volte in cui si è sentita diversa è stato ritrovarsi un documento non valido per l’espatrio per andare in gita scolastica, a differenza dei compagni conitaliana. Oggi Raisa Labaran, prima donna di seconda generazione a sedere nel consiglio comunale di Brescia, si batte insieme ad altri amministratori ed amministratrici in tutta Italia per far sì che vengano superati i limiti di una legge datata 1992, troppo lontana da una società che è cambiata profondamente negli ultimi 30 anni e che necessita di un aggiornamento, per i milioni di giovani figli di immigrati ma nati e cresciuti in Italia. "Il punto è portare alla luce il tema dellaper chi èin Italia ma non può averla in modo automatico – spiega Labaran –. La legge del 1992 è vecchia e obsoleta rispetto al tessuto ...