I DENEB sono fuori con WITCH

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 30 aprile 2024) Iescono con “”, il nuovo singolo che celebra l’empowerment attraverso la musica. Andiamo a saperne di più. Esce “” deitornano dal loro pubblico con l’ultimo singolo, “”, “Strega”. Il titolo stesso porta con sé un potente significato: una volta considerato un termine dispregiativo, ora viene rivendicato con fierezza dalla comunità femminile come un simbolo di potere e libertà. Le strofe del brano si trasformano in un incantesimo, mentre il ritornello esplode con un’energia contagiosa. Sostenuti dal loro inconfondibile groove, icelebrano l’energia femminile in tutte le sue sfumature, invitando gli ascoltatori a abbracciare la propria autenticità e la libertà di essere sé stessi, senza timori né ...