Hera - bilancio 2023 record | dividendo di 14 cent per azione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 aprile 2024) Bologna, 30 aprile 2024 – Via libera dall’assemblea dei soci aldicon la distribuzione di undi 14esimi per. I vertici della multiutility, il presidente esecutivo Cristian Fabbri e l’ad Orazio Iacono, confermano una performancepercon un margine operativo lordo che sfiora 1,5 miliardi di euro con una crescita del 15,4% rispetto al 2022, pari a quasi 200 milioni di euro, e ricavi operativi lordi a quota 815, 8 milioni (più 15 pero). “Un risultato che è il maggiore di sempre per il nostro Gruppo, superando con tre anni di anticipo il target fissato al 2026, con un utile netto che è salito a 417 milioni di euro, segnando un più 12 pero”, dettaglia Fabbri ...