Hannibal - la reunion tra Mads Mikkelsen e Hugh Dancy fa impazzire i fan

(Di martedì 30 aprile 2024) Le due star si sono incontrate nel corso di un panel del C2E2 2024 Durante un panel del Chicago Comic & Entertainment Expo si è verificata una piccola ma gustosissimadi, con l'incontro tra. Andata in onda sulla NBC dal 4 aprile 2013 al 29 agosto 2015,è stata cancellata dalla rete dopo sole tre stagioni a causa del basso numero di spettatori. Tuttavia, la serie non era priva di fan accaniti che speravano che potesse approdare su un servizio di streaming come Prime Video o Netflix, mossa non senza precedenti, dato che altre serie televisive come Arrested Development o Lucifer lo avevano fatto in passato. …