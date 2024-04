Hacker cinesi - Verhofstadt tra i parlamentari colpiti E gli italiani?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 30 aprile 2024) Tra i cinquebelgi che sono statida cyberattacchi riconducibili a un’organizzazione cinese conosciuta con la sigla APT31 (o Zirconium o Judgment Panda) c’è anche l’ex premier e oggi europarlamentare Guy, storico capogruppo dei liberali dell’Alde al Parlamento europeo per due legislature di fila, ovvero 10 anni.è diventato l’obiettivo degliper il suo impegno nell’Alleanza inter-parlamentare sulla Cina (Ipac), organizzazione che riunisce i membri di diversi parlamenti in Occidente che chiedono politiche dure nei confronti del Partito comunista cinese. La settimana scorsa, il ministro degli Esteri belga Hadja Lahbib ha convocato l’ambasciatore cinese per parlare di queste accuse che nascono da una dichiarazione del dipartimento ...