Guidonia – Turisti derubati | Tre persone denunciate

(Di martedì 30 aprile 2024) I Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme hanno denunciato 3 cittadini rom gravemente indiziati del delitto di ricettazione in concorso. Un turista in visita al sito archeologico di Villa Adriana a Tivoli, mentre stava pranzando in un ristorante del posto, ha trovato la sua BMW X3 con i vetri infranti ed i suoi bagagli. Fortunatamente, nel portafoglio era stato inserito un dispositivo ‘Air Tag’, che ha permesso di localizzare la refurtiva all’interno del campo nomadi dell’Albuccione, aMontecelio. Contattato il 112, i Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme si sono immediatamente attivati per recuperare i bagagli rubati. Le attente ricerche eseguite all’interno del campo, hanno permesso ai Carabinieri di rinvenire tutta la refurtiva all’interno di una baracca nella disponibilità di un uomo di 26 anni e due donne di 28 e 22 anni, ...