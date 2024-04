Guerra ultime notizie Netanyahu promette invasione Rafah con o senza accordo Re Carlo torna agli impegni pubblici

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di martedì 30 aprile 2024) Il governo italiano ha chiesto ufficialmente un passo indietro alle autorità russe dopo la nazionalizzazione dell’Ariston Thermo Group. Continuano intanto gli attacchi russi su Odessa, nell’Ucraina meridionale. La città portuale è sta colpita ieri da una munizione a grappolo e un missile balistico: il bilancio è di quattro morti e 32 feriti. Nuovi raid israeliani sue almeno 34 morti nella Striscia. Ma crescono le speranze di tregua per Gaza. Decine di studenti della Columbia University stanno occupando la Hamilton Hall, come riferisce un post sui social pubblicato dalla Columbia Students for Justice in Palestine