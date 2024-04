Greenwashing - l’europa chiede chiarimenti a 20 compagnie aeree

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Tra il dire e il fare, a volte, c’è di mezzo il. E il marketing. La Commissione europea e le autorità dell’Ue per la tutela dei consumatori (Rete delle autorità di cooperazione per la tutela dei consumatori – Cpc) hanno inviato una lettera a 20identificando diversi tipi di loro dichiarazioni ambientali come “potenzialmente fuorvianti” e invitandole a presentare una risposta entro 30 giorni su come intendono affrontare le preoccupazioni dell’Ue sulle loro affermazioni di marketing ambientale, in linea con la normativa Ue sui consumatori. Dopo aver ricevuto le risposte, la commissione europea incontrerà la rete Cpc (Consumer Protection Cooperation Network) e le stesse, al fine di discutere le soluzioni proposte. Se queste ultime non saranno risolutive e le aziende non adotteranno ...