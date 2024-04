Grazie a Galliani Allegri sa già il suo destino

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) L'Inter batte il Torino 2-0 e poi va a festeggiare il meritato scudetto con i tifosi: pullman scoperti nonostante l'incerta stagione, poi in piazza Duolo la consacrazione dei nuovi campioni d'Italia. Durante la gara tanti cori per Inzaghi, pazienza se tra i festanti si nascondevano anche “infiltrati” che in passato ne dicevano di ogni contro Simone, colpevole di non aver vinto due anni fa uno scudetto che tutti ritenevano già in tasca. A quel tempo fu salvato dalla fermezza del club e dei dirigenti nerazzurri, con in testa Marotta, che non esitarono ad andare contro l'ambiente, confermando e sostenendo l'allenatore. Adesso ne traggono i benefici: si stanno infatti godendo la crescita di Inzaghi e festeggiano il titolo insieme a lui, al suo staff e alla squadra. Tra l'altro l'Inter potrà presentarsi in pole position alla partenza del prossimo campionato, non avendo le problematiche che ...