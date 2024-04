Gnanca na busia - il romanzo di una contadina scritto su un lenzuolo è il libro più importante del 2024

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) “Chissà cosa ne pensate dei miei scritti; ma io li ò scritti per mè, e non per offendere nessuno, le òcome il mio cuore mi dettò sempre dal vero”. Scrive così Clelia Marchi, con tutte le coniugazioni del verbo avere senza h, quando sta per concludersi il suona– Ildi una vitasu un(IlSaggiatore). E in un’epoca in cui ilautobiografico è diventato cibo masticato a priori, lingua e struttura sintattica preconfezionate per inseguire precisi target di riferimento, il racconto dell’esistenza dellamantovana vissuta nel Novecento (1912-2006) con la sola seconda elementare offre una boccata creativa di aria fresca e di straordinaria, quanto involontaria, innovazione formale. Sempre così chini ...