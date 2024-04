Gli ucraini si ritirano ad est - ma non è la sconfitta totale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 30 aprile 2024) La scorsa settimana le truppe russe hanno conquistato o sono entrate in una mezza dozzina di villaggi sul fronte orientale dell'Ucraina evidenziando il deterioramento della situazione nella regione per le forze ucraine in inferiorità numerica e di armi, mentre aspettano gli aiuti militari americani che sono da tempo necessari. «La situazione al fronte è peggiorata», ha detto domenica il generale Oleksandr Syrsky, Comandante in capo dell'Ucraina, in una dichiarazione in cui ha annunciato che le sue truppe si erano ritirate da due villaggi a ovest di Avdiivka, una roccaforte nell'est dl Paese occupata dalla Russia all'inizio di quest'anno, e un altro villaggio più a sud. Alcuni esperti militari sostengono che i recenti progressi di Mosca riflettono il desiderio di sfruttare una finestra di opportunità per portare avanti gli attacchi prima che il primo lotto di un nuovo pacchetto di aiuti ...