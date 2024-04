Gli ascolti tv di lunedì 29 aprile | chi ha vinto tra Viva la danza e Isola dei Famosi

(Di martedì 30 aprile 2024) Glitv di ieri,29: tutti i dati Auditel dei programmi andati in onda e chi hala sfida tra Rai1 conladi Roberto Bolle e l'deisu Canale5.

Edoardo Leo ne Il Clandestino (Us Rai, foto di Loris T. Zambelli) Nella serata di ieri, Lunedì 22 Aprile 2024, su Rai1 la fiction Clandestino ha conquistato 2.947.000 spettatori pari al 16.6% (primo episodio a 3.189.000 e il 16.4%, secondo episodio a 2.669.000 e il 17%). Su Canale5 – dalle ... Continua a leggere>>

Ascolti : i dati Auditel dei programmi più visti di ieri , lunedì 22 aprile 2024 , in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la serie tv Il Clandestino ha totalizzato 3189 spettatori (16,37% di share) nel primo episodio e ... Continua a leggere>>

Ascolti tv lunedì 29 aprile 2024 : auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 29 aprile 2024 ? Su Rai 1 è andato in onda Viva la Danza . Su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Su Rai 3 Farwest . Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale ... Continua a leggere>>

Di conseguenza, da lunedì maggio in poi, salterà l'appuntamento con Ore 14 e Bella Mà : i talk show ... Grandi ascolti anche per la versione speciale del programma trasmessa in occasione del Festival di ...

Continua a leggere>>

Stasera tutto è possibile, ospiti di lunedì 29 aprile 2024 Lunedì 29 aprile 2024 dalle ore 21.20 va ... Sulla scia degli ottimi ascolti delle precedenti puntate, il conduttore e ballerino è pronto a ...

Continua a leggere>>