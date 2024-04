Gli alfieri del lavoro nelle Marche | ecco le 29 Stelle al merito

PERUGIA - Sono diciotto i lavoratori umbri (quindici residenti in provincia di Perugia e tre in provincia di Terni) che, in occasione della ricorrenza del primo maggio, riceveranno le “Stelle al merito del Lavoro” concesse dal Capo dello Stato per “singolari meriti di perizia, laboriosità e ...

