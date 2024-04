Glee - Darren Chriss | Sono eter - ma essere cresciuto a San Francisco mi ha reso culturalmente queer

(Di martedì 30 aprile 2024) L'attore della celebre serie ha riflettuto sul suo senso di responsabilità nei confronti della comunitàQuandoCriss ha fatto il suo debutto in, è diventato immediatamente una "cotta adolescenziale" per gli spettatori, soprattutto per quelli LGBTQ+, che hanno potuto vedersi rappresentati in modo nuovo in televisione. Criss stesso si identifica come uomoo e cisgender, ma ha recentemente affermato che la sua educazione a San, in California, lo ha aiutato a capire l'importanza del suo personaggio, Blaine, e della sua relazione con Kurt (Chris Colfer). Quando gli è stato chiesto, in occasione del Chicago Comic & Entertainment Expo (C2E2), com'è stato rappresentare in televisione questa relazione a suo modo rivoluzionaria, Criss ha …

glee, darren Chriss: "Sono etero, ma essere cresciuto a San Francisco mi ha reso culturalmente queer" - Quando darren Criss ha fatto il suo debutto in glee, è diventato immediatamente una "cotta adolescenziale" per gli spettatori, soprattutto per quelli LGBTQ+, che hanno potuto vedersi rappresentati in ...

Continua a leggere>>

“glee” star darren Criss says he is 'culturally queer' thanks to San Francisco upbringing - Criss himself identities as a straight, cisgender man, but he says that his upbringing in San Francisco, Calif., helped him understand the importance of his character, Blaine, and his character's ...

Continua a leggere>>

gleeson glee at Antrim response - darren Glesson was delighted with Antrim’s shock Leinster SHC victory over Wexford. The Saffrons came from seven points down in the second half to win by two at Corrigan Park – just six days after ...

Continua a leggere>>