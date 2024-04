Giovanni Truppi in concerto al Teatro Bellini | il cantautore sul ring assieme a Sibode Dj

(Di martedì 30 aprile 2024)sarà inalil prossimo 2 maggio, per uno spettacolo che lo vedrà duettare, in parte conDj.

Primo Maggio per Suviana: "Dobbiamo ricordare i morti e lottare per tutelare i vivi" - Cgil, Cisl e Uil: "La manifestazione sarà dedicata alle vittime". In piazza anche Lepore e Zuppi. Nel pomeriggio spazio al concerto: sul palco, fra gli altri, truppi, Egreen e Rumba de Bodas.

Primo Maggio a Bologna: il concerto in piazza e tutti gli eventi da non perdere - Mercoledì 1°maggio è la Giornata della Festa dei Lavoratori: il concerto, gli appuntamenti e i musei che restano aperti ...

Primo Maggio. In piazza Maggiore anche Erlend Øye - Il tradizionale concerto del Primo Maggio a Piazza Maggiore a Bologna vede protagonisti artisti italiani e internazionali. Dalle 16 alla mezzanotte, si esibiranno nomi noti e emergenti, tra cui Erlend ...

